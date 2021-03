Pareja se queda sin casa por el Covid-19; fueron despedidos de su trabajo y reciben esto

Nottinghamshire, Inglaterra.- Una pareja se ha visto obligada a vivir en un cobertizo después de luchar para encontrar trabajo durante la pandemia de Covid-19.

Macaulay Johnson y su pareja Shannon Cullen, ambos de 21 años, dejaron su casa en Nottinghamshire cuando ya no podían pagar el alquiler. Johnson, que es autista y trabajaba en una fábrica antes de perder su trabajo, los trasladó a ambos a un hotel local. Pero nuevamente estaban luchando para pagar la factura.

Cullen, que solía trabajar en un centro de llamadas, se había mudado a Nottingham desde Irlanda para estar más cerca de Macaulay después de que se conocieron jugando al videojuego Grand Theft Auto en línea.

La pareja había vivido junta durante un año en su casa en Bestwood antes de que llegara la pandemia de coronavirus y les resultaba cada vez más difícil sobrevivir. Con un carrito lleno de ropa y su Playstation, instalaron una carpa en diferentes lugares del distrito de Gedling con la esperanza de que las autoridades locales les ofrecieran apoyo.

Una noche, la aterrorizada pareja dijo que su tienda fue cortada con un cuchillo cuando un ladrón intentó entrar y robar sus objetos de valor. Sufriendo con el clima frío y el miedo a nuevos ataques, Macaulay comenzó a mendigar afuera de Tesco en Bulwell, con la esperanza de poder reunir suficiente efectivo cada día para conseguir una habitación de hotel.

Poco sabían que Ian y Lisa Marshall, ambos de 43 años, de Bulwell, estaban a punto de ofrecerles un lugar para quedarse. Con el corazón roto por lo que vieron, los Marshalls les ofrecieron quedarse en el cobertizo que estaba en el fondo de su jardín en su casa.

La pareja están en un espacio con un calentador eléctrico, un colchón y están alimentando a la pareja todos los días. También les permiten usar sus duchas cuando no están en casa.

Marshall dijo que le gustaría poder hacer más, pero debido al Covid-19 y sus propios problemas de salud, no puede permitir que duerman en la casa.

"No los conozco. Fuimos a caminar a Tesco y los vimos afuera y cuando vi a la señora realmente me atrapó el corazón. Son seres humanos. Ya no hay humanidad. No tengo dinero, pero ¿cómo puedo rechazar a estas dos personas? No consumen drogas. Están mucho más seguros aquí que fuera, eso es lo que pienso cuando me acuesto por la noche.

Me preguntaba qué le pasaría a mi hijo si me pasaba algo. Espero que alguien lo ayude ".

