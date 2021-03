Tras violar a mujer y acosarla en Facebook, hombre niega el abuso y se defiende: "Es muy gorda"

Reino Unido.- Un hombre identificado como Phillip Leece, de 32 años de edad, abusó sexualmente de una mujer a quien después encontró en la red social Facebook, incluso, con frecuencia le escribió mensajes privados y publicaciones en donde aseguró no ser el culpable de los hechos porque la víctima es "demasiado gorda" y él no tolera a las personas de esa complexión.

De acuerdo con los medios locales, el sujeto ofreció su ayuda a la mujer de 26 años de edad a quien encontró en un parque, pues asegura, volvía de una fiesta en estado inconveniente por lo que necesitaba ser guiada.

Leece se ofreció a orientarla pero, pasado un tiempo la atacó a mitad del bosque y abusó de ella para después huir tras los hechos y abandonar a la mujer en el lugar.

La policía, que ayudó a la fémina quien además puso una denuncia, logró identificar al hombre gracias a que en el sitio había cámaras de seguridad, por lo que fue fácil dar con su paradero. Incluso, el rostro de la mujer se hizo viral en redes sociales por lo que además el implicado logró reconocer a su víctima. No obstante, Leece publicó en esa red social que fue ella quien lo violó a él.

No he violado a nadie. Un punto importante para mí es que odio la grasa. La grasa no es algo que me atraiga. He vomitado después de acostarme con gente gorda. Me da asco, no me atrae", escribió el hombre.