FOTO: Mamá sufre "las 2 peores semanas de su vida" por las reacciones a la vacuna del Covid-19

Lanarkshire, Escocia.- Una mamá quedó en agonía sufriendo las "peores dos semanas de su vida" después de recibir su vacuna del Covid-19, por lo que mostraron las imágenes de cómo estaba su cuerpo.

Leah King estalló en una desagradable erupción cutánea pocas semanas después de recibir su inyección contra el coronavirus. Recibió su primera dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca el 12 de marzo, pero dijo que todavía está lidiando con el dolor de una erupción en su piel.

La mujer, de 41 años, dijo que su cuerpo estalló en un sarpullido ardiente que se extendió por su rostro, pecho y parte posterior de los brazos. La erupción es tan dolorosa que ha dejado a Leigh luchando por cuidar a su hijo Aidan, de 13 años, de quien es una cuidadora no remunerada.

Una erupción o dolor después de la vacuna Covid se enumeran como posibles efectos secundarios. Y junto con otros efectos secundarios, en muchos casos se consideran una buena señal de que el sistema inmunológico del cuerpo se ha puesto en marcha en reacción a la misma.

Pero, Leigh se quedó sufriendo un caso más severo, que es más raro. A pesar de su terrible experiencia, la madre enfatizó que no está en contra de la vacuna, pero pidió más apoyo para las personas que sufren efectos secundarios.

Leigh, de Wishaw en Lanarkshire del norte, Escocia, dijo: "Mi piel estaba tan dolorida y constantemente caliente. Nunca he sentido un dolor como este, ha sido una experiencia horrible".

"Solo recibí la vacuna porque soy un cuidador no remunerado de mi hijo que tiene autismo y problemas de movilidad. Ni siquiera he podido cuidar de él desde que me pusieron la vacuna porque tengo mucho dolor".

Leigh recibió la vacuna en el centro de Ravenscraig y comenzó a sentir efectos secundarios adversos casi de inmediato. "Fue una sensación horrible. Nunca en mi vida estuve preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Decir que ha sido el peor momento de mi vida es quedarse corto".

