Erwin Tumiri: El hombre que ha estado en dos accidentes fatales y vive para contarlo

Cochabamba, Bolivia.- Tras haber sobrevivido a dos accidentes fatales se podría decir que Erwin Tumiri es una de las personas con la 'mejor mala suerte' en el mundo. Primero se salvó de un avión que se estrelló y, años después, de un autobús que cayó a un barranco.

La historia de Tumiri tomó fama tras un reciente accidente en el que un autobús de la empresa Trans Carrasco terminó en el fondo de un barranco de 150 metros de profundidad.

Entre los sobrevivientes aparece Erwin, quien relató cómo vivió el accidente en el que 21 personas, de las 45 que iban en el vehículo, murieron casi al instante.

El bus estaba corriendo, ahí me agarré del asiento delantero. Sabía que nos íbamos a accidentar porque íbamos a gran velocidad. Salí arrastrándome y dije: 'No me lo puedo creer'", relató.