"¿Puedes ayudarme?": Mujer pide auxilio con un ticket; sufría violencia doméstica

Sobradinho, Brasil.- Una joven de 27 años pidió ayuda en una institución bancaría con un ticket. En el breve mensaje, la mujer alertó que su agresor estaba afuera, esperándola.

Medios de comunicación locales informaron que en un comprobante por retiros o depósitos de cajeros automáticos del banco una mujer les pidió auxilio: "¿Puedes ayudarme? Él está ahí afuera". En medio de ambas líneas se lee: "+ Violencia doméstica".

El empleado bancario que recibió el mensaje declaró que, al leer el texto se asustó, pero intentó mantener la calma para pensar qué podía hacer en una situación así.

El hombre tomó un papel en blanco, una pluma y le pidió a la mujer que escribiera sus datos para turnar el caso ante autoridades competentes y así poder ayudarla.

Si la Policía llama, no responderé. La Policía tendrá que insistir, ya que hará como si no estuviera en casa. No puedo pasar el teléfono, él puede responder", contestó la joven.