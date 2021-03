'Reina de armas': Una víctima de violación que lucha para que las mujeres puedan defenderse

Jerusalén, Israel.- Tras ser víctima de dos violaciones, Orin Julie, de 26 años, también conocida como 'Reina de armas' se ha convertida en una ferviente activista que lucha porque se legalice la portación de armas de fuego para defensa personal.

Cuando tenía 8 años de edad, Orin fue abusada sexualmente por una persona mayor. A raíz de aquel ataque, se volvió una persona retraída, con pocos amigos y con "miedo de todo".

Lee también: La brutal muerte de Chabela: Violan a indigente de 25 años y tiran su cadáver semidesnudo

Me convertí en una niña callada con pocos amigos y siempre estaba sospechando de los adultos. No podía confiar en ellos", refirió.

A los 15 años, fue víctima de violación por parte de su entonces novio, quien era tres años mayor que ella. Al igual que la primera vez que fue abusada, Orin se alejó de círculos sociales y pasó una adolescencia aislada.

Caí en depresión y me quedaba en casa casi todo el tiempo. Sufría mucho con la escuela, afectó fuertemente una parte de mi vida. Como niña, era débil, sin confianza, y escondida de la realidad del mundo. No sabía cómo hacer algo por mí misma", dijo.

Para reforzar la sensación de protección, Orin se unió al Cuerpo de Infantería de Israel (IDF, por sus siglas al hebreo), donde se convirtió en la persona que busca la defendiera.

Necesitaba alguien fuerte para protegerme y me convertí en esa persona. Me enamoré del entrenamiento táctico, de las armas y la defensa propia. Me sentí empoderada por primera vez. Me convertí en mi propia defensora", refirió.