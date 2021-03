Masacran a manifestantes: 18 personas son asesinadas por militares; hay decenas de heridos

Los pocías dispararon balas, gas lacrimógeno, cañones de agua y granadas paralizantes contra manifestantes a favor de la democracia en Myanmar matando al menos a 18 personas, reveló la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La oficina de derechos humanos de la ONU dijo que había recibido "información creíble" de que durante todo el domingo la policía estatal disparó munición real contra la multitud, lo que provocó múltiples muertes y decenas más de heridos.

5 cosas: militares de Myanmar habrían disparado para matar, según ONG, y más pic.twitter.com/IjLz7GZMJf — Carmen Guzman (@carmiguzz) March 5, 2021

Las muertes ocurrieron en ciudades como Yangon, Dawei y Mandalay, lo que provocó el mayor número de muertos en un solo día entre quienes exigían la restauración de Aung San Suu Kyi tras un golpe militar.

Condenamos enérgicamente la escalada de violencia contra las protestas en Myanmar y pedimos al ejército que detenga de inmediato el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos", dijo la portavoz de la ONU Ravina Shamdasani.

En todo el país, manifestantes con cascos de trabajo de plástico y escudos improvisados ​​se enfrentaron a los oficiales y soldados vestidos de la cabeza a los pies con ropa de combate. Las imágenes de las redes sociales mostraban a los manifestantes huyendo mientras la Policía cargaba contra ellos, se levantaban barricadas improvisadas y se llevaban a varias personas cubiertas de sangre.

"Inevitablemente se tomarán medidas severas" contra los "manifestantes desenfrenados", dijo la estatal Global New Light Of Myanmar. Añadió que el ejército había mostrado previamente moderación, pero no podía ignorar a las "turbas anárquicas".

Varios de los heridos fueron llevados en Yangon por otros manifestantes, dejando manchas de sangre en las aceras. Un hombre murió después de llegar a un hospital con una bala en el pecho, dijo un médico que pidió no ser identificado.

