Tragedia en Televisa: Tras librar el Covid-19, famoso actor es extorsionado y amenazado

Ciudad de México.- El actor Lalo España denunció que fue extorsionado y amenazado a través de sus redes sociales, en donde etiquetó a las autoridades de la capital.

Durante este fin de semana, en su cuenta de Twitter, el actor de Televisa informó que ha tenido que vivir una mala experiencia que está pasando al ser amenazado y chantajeado.

Muchísimas gracias a todos por su apoyo; ya estamos en proceso de denuncia formal y activando procedimientos de seguridad en mis dispositivos, etc. uD83DuDE4FuD83DuDE4FuD83DuDE4F https://t.co/OjCANL5P4m

En dicho tuit, Lalo decidió etiquetar a la Fiscalía de la Ciudad de México, detallando que una cuenta llamada Hacker mex clonó sus datos. España ya puso la denuncia de manera formal.

Ahorita no le veo mucho caso (hablar) porque estoy a medias de proceso de denuncias de manera formal entonces no quisiera moverle ahorita. La verdad me asusté mucho y fue muy desagradable la experiencia", señaló en entrevista.