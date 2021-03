Bebé sobrevive a tumor cerebral del tamo de una mandarina: le quedaban 2 días de vida

West Yorkshire, Inglaterra.- Un bebé de 2 años fue auxiliado a tiempo para ser sometido a una cirugía en la que le extirparon un tumor del tamaño de una mandarina. De no haber sido atendido, hubiera muerto en dos o tres días.

La pesadilla para la familia McMullen empezó cuando su hijo Kasper perdió el apetito de un día a otro y su cabeza comenzó a hincharse en enero del año pasado. Sin embargo, médicos consideraron que se debía a una enfermedad viral.

Seis meses después, los padres Kasper, Paul y Emma, decidieron llevarlo a un hospital debido a que sintieron que algo andaba mal con la salud de su hijo.

Tras una revisión especializada en el Hospital General de Leed, se descubrió que el bebé tenía un tumor cerebral que crece en la médula espinal en la parte trasera del cerebro.

Un grupo de cirujanos le realizó una operación de emergencia para drenarle fluidos cerebrales y un par de días después pasaron 14 horas removiendo el tumor cerebral.

Pruebas realizadas después revelaron que habían podido remover 99 por ciento del tumor. Con este logro, las posibilidades de Kasper de recuperarse son buenas.

Paul recordó que, cuando llevaron a su hijo al hospital, los médicos le dijeron que Kasper tenía dos o tres días de vida si no se realizaba la cirugía para retirar el tumor.

"Estamos urgiendo a las familias que miren en las señales (que puedan dar sus hijos). Si sientes que algo no anda bien, sigue insistiendo, si no hubiéramos traído a nuestro hijo, él no estaría con nosotros ahora", dijo.