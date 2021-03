Mujer se habría cortado un pie para hacerse pasar por muerta y evadir a la justicia

Sídney, Australia.- Tras la misteriosa desaparición de una mujer implicada en fraudes millonarios, las autoridades australianas tienen dos hipótesis luego de que hallaran uno de sus pies en la playa: ha perdido la vida o se mutiló ella misma para persuadir a la justicia.

Melissa Caddick, de 49 años, es buscada por la justicia debido a que robó millones de sus clientes mientras se daba una vida de magnate que incluía vacaciones costosas, ropa de lujo y joyería.

Lee también: Top 10: Estos son los criminales más buscados por el FBI; varios están en México

El 12 de noviembre de 2020, Caddick desapareció en su mansión ubicada en Sídney. Apenas un día después, fuerzas policiales hicieron una redada en su lujoso hogar.

De acuerdo con información oficial, las autoridades encontraron al menos a 68 posibles víctimas de fraudes de Caddick, de quien hasta ahora no se sabe si sigue viva o murió.

El asistente comisionado de la Policía, Mick Willing, había explicado en entrevistas pasadas que no descartaban que la mujer pudo haberse suicidado. Sin embargo, hasta no encontrar el cadáver no quieren adelantarse a determinar esta teoría.

Lee también: Trágico final: Mujer abusó de su novio mientras él moría de sobredosis; él agonizaba y ella reía

Tras analizar el zapato de la mujer hallado a mediados de febrero, las autoridades descubrieron que no tenía más de tres meses en el agua, el tiempo que tiene desaparecida Caddick.

"Un posible escenario podría ser que haya sido asesinada recientemente o asesinada hace tiempo, pero el pie lo mantuvieron en hielo por un tiempo", explicó.

Fuente: The Sun