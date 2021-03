Tras atropellar a Harry y escapar, Anne Sacoolas habría ofrecido dinero a la madre del joven

Londres, Inglaterra.- La madre desconsolada de Harry Dunn criticó a su asesina Anne Sacoolas después de que se supo que ella ofreció hacer un pago en su nombre, pero aún se niega a enfrentar la justicia en los tribunales del Reino Unido.

Charlotte Charles dijo que la vida de su hijo Harry "no tenía precio" y se comprometió a mantener su promesa de hacerle justicia. Harry, de 19 años, murió cuando fue atropellado frente a la estación de comunicaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en, Inglaterra, durante agosto del 2019.

A Sacoolas se le permitió regresar a los Estados Unidos, alegando inmunidad diplomática, y ha rechazado las solicitudes para enfrentar un juicio en el Reino Unido.

La madre de Harry, Charlotte, dijo a BBC Radio 4: "No hay precio para la vida de Harry. No estoy dispuesta a discutir una contribución, sea lo que sea lo que ella quiera decir con eso. Necesita pasar por el sistema judicial del Reino Unido. Todos sabemos que la inmunidad diplomática no está ahí para cubrir a alguien por matar a un niño de la forma en que sucedió y poder marcharse".

También dijo que le hizo una promesa a su hijo de obtener justicia la noche en que murió y prometió nunca romperla. Ella agregó: "Es literalmente irrompible, ese vínculo nunca se rompe, nunca se rompe, el corazón está hecho pedazos, cada hueso de tu cuerpo puede doler y puede doler".

Según su abogada, Amy Jeffress, Sacoolas estaría dispuesta a realizar un servicio comunitario en los Estados Unidos y hacer una "contribución".

Su abogado también afirmó que el accidente no resultaría en una sentencia de prisión en su país por lo que no estaba dispuesta a regresar al Reino Unido para un juicio. Nunca se le negó la responsabilidad del accidente, que ocurrió cuando conducía por el lado equivocado de la carretera por la noche.

Fuente: The Sun