Por defender a su hijastra autista, hombre es apuñalado en la cara con una botella

Coventry, Inglaterra.- Un hombre terminó con heridas horribles después de ser apuñalado en la cara con una botella rota mientras defendía a la hija autista de su compañero.

Karl Jones, de 30 años, estaba casi ciego del ojo izquierdo después de ser apuñalado mientras trabajaba como voluntario con su compañera Rebecca en Coventry, West Midlands.

La pareja había estado trabajando con John Bates para ayudar a entregar alimentos en su área local en febrero pasado. Pero el día se convirtió en un caos cuando Bates comenzó a afirmar que los niños autistas deberían ser tratados de manera diferente, mientras que Karl dijo que todos los niños, incluido el de su pareja, deberían ser iguales.

El trío había estado en un automóvil cuando se desarrolló la discusión, y Bates se volvió agresivo y arremetió con una botella de Bacardi rota y apuñaló a Karl en la cara. Recordando la terrible experiencia, Karl le dijo al Sun Online: "Empezó a ponerse nervioso y a gritar, y trató de empezar a salir del coche mientras se movía".

"Salí y empezamos a pelear. Se las arregló para meterme en una llave de cabeza y estrangularme. Después de que me estrangulé, me levanté y contuve el aliento, fue al auto, tomó la botella rota de Bacardi y me apuñaló dos veces en la cara con ella".

Karl también afirmó que Bates estaba bebiendo de la botella de Bacardi antes de usarla como arma.Goteando sangre, Karl tuvo que someterse a más de 20 puntos y una operación de seis horas en el ojo para intentar salvar su visión y curar las heridas.

Pero un año después, dice que el brutal apuñalamiento ha afectado su confianza y su empleo, ya que su rostro ahora está cubierto de cicatrices.

Fuente; The Sun