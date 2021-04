Estaba desaparecida: Hallan el cadáver maniatado y putrefacto de Marcela; su ex sería su asesino

Santa Fe, Argentina.- Luego de varios días desaparecida, autoridades encontraron muerta a Marcela Analía Maydana, de 44 años. Su cuerpo estaba maniatado y en estado de descomposición dentro de una bolsa de plástico.

Los restos de Marcela, quien trabajaba como cuidadora de ancianos, fueron hallados en una zona despoblada y entre la vegetación en la localidad de Recreo Sur luego de que una persona alertara a autoridades.

Marcela era buscada desde el pasado sábado 2 de abril luego de que saliera de su casa ubicada también en Recreo. Tras el hallazgo de la mujer sin vida, autoridades detuvieron a César Pérez, su expareja, como principal sospechoso.

El hombre de 70 años fue su pareja durante 5 años y ya había sido denunciado por acosarla y por violencia de género. Reportes indican que, desde diciembre, el hombre tenía una orden de restricción para no acercarse a ella.

El avanzado estado en descomposición en el que Marcela fue encontrada hace suponer que fue asesinada en cuanto desapareció.

Él la acosaba, la seguía hasta la puerta del trabajo y la esperaba. Tuvo que renunciar porque la hostigaba demasiado y empezó a trabajar en un domicilio cuidando a un paciente", contó a medios locales su hija antes de que la encontraran sin vida.

"No sé si definir lo que sufría como una amenaza, pero sí era acosada. El ex le había dicho que se iba a suicidar si ella no volvía con él", agregó.

La Policía cree que el hombre sería el autor del feminicidio de Marcela. Hasta el momento se desconoce su causa exacta de muerte pero difundieron que, aunque su asesinato fue violento, no estuvo involucrada un arma de fuego.

Este sábado se realizará la audiencia de imputación y continúan las investigaciones.

Fuente: Infobae y Minuto Uno