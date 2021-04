Covid-19: Pareja de ancianos con 44 años de novios se casa en cuidados intensivos

Nebraska, Estados Unidos.- Marta y Julio son una pareja de ancianos que se conoció en México a mediados de los 70 y pasó los últimos 44 años juntos. Ahora, mientras él sobrevive con un respirador tras sufrir Covid-19, ella sostiene su mano en una boda que no planearon así.

La pareja Chumel, de Grand Island, Nebraska, se casaron en el Hospital San Francis mientras Julio sigue adelante con el tratamiento por coronavirus.

Rodeados de varias enfermeras y personal del instituto, la pareja intercambió sus votos en una cama de hotel. Según reportes, durante la ceremonia tuvieron un pastel de bodas.

Desde hace más de un mes, Julio ha estado luchando contra el Covid-19 y, aunque no es el momento que esperaban, la boda entre amigos y familia tuvo que cambiarse por algo más modesto e íntimo en un cuarto de hospital.

Me siento bien, más feliz porque él está conmigo y sé que lo están cuidando bien. Está tomando su medicina y todo", dijo Marta.

El día que nos casamos, Marta me preguntó si me quería casar con ella. Yo le dije: 'Por supuesto que sí. Me casaré contigo'", explicó Julio.