"Estoy enamorado": Sacerdote italiano anuncia en misa dominical que 'colgará el hábito'

Perugia, Italia.- El sacerdote Riccardo Ceccobelli, de 42 años, anunció durante una misa dominical que 'colgaría el hábito' para entregarse a la pasión tras encontrar el amor.

El hecho ocurrió este domingo 11 de abril en la Iglesia Massa Martana, ubicada en la ciudad de Perugia. Allí, tras concluir con los servicios, comunicó su decisión.

En la celebración religiosa estaba presente el obispo Gualtiero Sigismondi, quien le agradeció por años de servicio a la Iglesia Católica tras tomar una "decisión con plena libertad".

No puedo dejar de ser coherente, transparente y correcto como hasta ahora he sido. Mi corazón está enamorado, si bien no he transgredido las promesas que hice, quiero vivir este amor sin sublimarlo", dijo.