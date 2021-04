FOTOS: Estos son los fuertes síntomas que sufrió Susie por la vacuna AstraZeneca contra Covid-19

Londres, Inglaterra.- Una mujer que sospecha que sufrió una reacción severa a su vacuna Covid-19 dice que su piel parecía una criatura de la película Alien.

Susie Forbes, de 49 años, sufrió una erupción en todo el cuerpo junto con burbujas que estallaron pocas horas después de su vacuna contra el coronavirus.

Le dieron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca- Oxford el 18 de marzo. La erupción, que Susie dice que se sintió como “quemaduras de tercer grado”, desapareció tres semanas después. Pero la madre dice que cree que las marcas le dejarán una cicatriz de por vida.

Ella dijo: "Me sentí como si estuviera en Alien porque había burbujas saliendo de mi brazo. Fue espantoso. Mi cara estaba enorme. Yo era un monstruo. Mi hija me estaba enviando mensajes de texto rogándome que fuera al hospital".

"Me destruyó y destruyó a mi hija. Voy a tener que vivir con esto porque tengo cicatrices en mi cuerpo. Pero que mi (hija, llamada Jodie) de 19 años me envíe mensajes de texto desde el trabajo y me diga 'Mamá, mamá, mamá, no te mueras'. Ella estaba aterrorizada".

Los reguladores de drogas del Reino Unido, la MHRA, dice que alrededor de una de cada diez personas experimentará efectos secundarios después de recibir el pinchazo. Los más comunes son síntomas similares a los de la gripe, cansancio y dolor de cabeza.

Susie cree que pudo haber sufrido una reacción extrema a la vacuna ya que anteriormente también había tenido reacciones anafilácticas a la penicilina y al medicamento contra las enfermedades Stemetil.

Fuente: The Sun