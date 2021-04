"No puedo aceptar que fue un error": Padres de Daunte Wright exigen justicia por su hijo

Minneapolis, Estados Unidos.- Los padres de Daunte Wright, el joven afroamericano de 20 años que murió a manos de elementos de la Policía en Minneapolis, dijeron que se niegan a aceptar que la muerte de su hijo fue un accidente.

Tras revelarse una grabación del momento en el que el joven fue asesinado, la Policía explicó que la oficial que disparó pensó que tenía su arma de choques, pues pretendían inmovilizarlo.

No puedo aceptar eso, que fue un error. Perdí a mi hijo, él nunca volverá. No puedo aceptar un error que no parece serlo", dijo la madre, Aubrey Wright.