"Me obligaba a ver sus fotos íntimas": Mujer argentina denuncia acoso sexual de su psicóloga

San Isidro, Argentina.- Una joven de 25 años de edad decidió denunciar a su propia psicóloga luego de que esta se obsesionara con ella al grado de acosarla sexualmente, agredirla, violentarla y e incluso amenazarla. En este sentido, la mujer mostró una serie de mensajes de parte de su exterapeuta en donde se evidencian frases explícitas de amedrentamiento contra ella.

De acuerdo con Agostina Anido, quien alguna vez fue paciente de la psicóloga Noelia Zeoli, de 35 años de edad, decidió recurrir a ella debido a algunos episodios traumáticos de acoso y violencia que había vivido con alguien; sin embargo, dichos episodios volvieron a presentarse, esta vez por parte de la misma terapeuta.

Era muy agresiva, invasiva y controladora. Me llamaba a cualquier hora y me exigía que le dijera en dónde estaba y qué hacía. También me mandó fotos y videos obscenos, y audios subidos de tono, me obligaba a verlos", dijo la joven.