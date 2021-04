A sangre fría, sicario masacra a balazos a niño de 7 años mientras dormía; hiere a su madre

Florida, Estados Unidos.- Un sicario abrió fuego en un departamento de Florida el miércoles por la mañana, matando a un niño de 7 años y lesionando a su madre mientras dormían.

Otro menor y el padre de los pequeños estaban en casa durmiendo pero no fueron alcanzados por las balas. El pequeño y la madre, identificada como Addisicia Ball de 28 años, fueron llevados a un hospital cercano pero el niño murió al no soportar las heridas.

La Policía no difundió el nombre del menor pero familia y amigos lo identificaron como Dexter Fergusson, conocido por su apodo 'Peanut' ('Cacahuate').

Él y su madre recibieron múltiples tiros. El otro hijo de Ball, de 5 años, "quedó traumatizado" tras el brutal crimen.

Creo que no entiende que su hermano se fue y no regresará, que su mejor amigo ya no está más (...) Lo voy a extrañar muchísimo", dijo la devastada madre a medios locales.