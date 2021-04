Terror en Reino Unido; registran más de 70 casos de la variante de India: 'doble mutante'

Londres, Reino Unido.- Recientemente, The Sun Irish reveló que el número de muertos en India incrementó, tan solo 15 días después de que se diera la noticia de la existencia de la denominada, variante 'doble mutante' en el país. Misma, que según palabras del doctor, Peter Chin Hong, experto en la Universidad de California, San Francisco, podía ser más contagiosa a las ya conocidas, por las dos mutaciones que contiene, aunque hacía falta realizar más estudios.

Exactamente 10 días después de esa revelación, Reino Unido dio una desalentadora noticia al mundo, y es que, según las últimas cifras brindadas por The Public Health England (por sus siglas en inglés, PHE) esta zona de Europa, ya cuenta con casos de la 'doble variante', 73 de ellos están en Inglaterra, mientras que otros cuatro fueron ubicados en Escocia.

Créditos: El Confidencial

De acuerdo con datos de Sky News, la variante, denominada como B.1.617 ya se encuentra en al menos cinco estados de India, ya que hasta el miércoles, 14 de abril, se detectaron cerca de 299 mil nuevos casos de Covid-19, hecho que reforzaría la teoría de Peter Chin Hong de que esta nueva mutación podría ser aún más contagiosa que la variante británica, misma que actualmente se encuentra en los 50 estados de Estados Unidos.

El mismo comunicado de Sky News, afirma que la variante india ha logrado evolucionar de forma independiente, por lo que, según datos del especialista, es necesario no perderla de vista y continuar haciendo estudios de esta mutación, para comprender de mejor manera su comportamiento.

Fuentes: Sky News, The Sun Irish, The New York Post, CNN