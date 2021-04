Asesinan a tiros a repartidor mexicano en Nueva York; migrantes se manifiestan indignados

Nueva York, Estados Unidos.- Francisco Villalba, joven mexicano de 29 años de edad que radicaba en Nueva York, trabajaba como repartidor de comida cuando un presunto asaltante que intentaba quitarle su bicicleta, le disparó en varias partes del cuerpo, provocando su muerte.

El hombre, oriundo de Guerrero, había migrado desde hace nueve años a los Estados Unidos, razón por la cual, simpatizantes y migrantes de Centroamérica, se manifestaron para exigir justicia, ya que según comentan, el responsable no ha sido identificado y las autoridades no apoyan con su búsqueda a dos semanas de la tragedia.

Nomas por su bicicleta lo asesinaron, no lo tenía que hacer, no lo tenía que matar, si quería la bicicleta, que se la llevara, ¿por qué le tuvo que quitar la vida? No es un animalito, es un ser humano, mi hermano", señaló Lucas Villalba, hermano de la víctima.