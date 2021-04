Asesino de FedEx pudo comprar armas pese a estar en lista de espera por problemas mentales

Indianápolis, Estados Unidos.- Brandon Scott Hole, el joven de 19 años que asesinó a ocho personas en FedEx de Indianápolis compró los dos rifles de asalto que utilizó pese a que estaba en lista de espera por problemas mentales.

El exempleado de la corporación de paquetería entró a las instalaciones donde más de 100 personas trabajan y abrió fuego en repetidas ocasiones. En el mortal ataque murieron ocho personas y siete resultaron heridas.

Nueva información sobre Brandon reveló que, además de estar en lista de espera por problemas mentales, agentes del FBI le habían decomisado una escopeta por petición de su madre.

En marzo de 2020, Hole fue puesto bajo espera por problemas de salud mental para que pudiera adquirir un arma. Este procedimiento del FBI fue gracias a que la madre del joven lo reportó.

Con base en objetos observados en el cuarto del sospechoso en el tiempo, fue entrevistado por el FBI en abril de 2020. No se encontraron motivaciones raciales para el atentado y (el responsable) no tenía violaciones criminales. La escopeta (decomisada) no se le regresó", informó el agente especial Paul Keenan.