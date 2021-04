"Manipuladora y engañosa": Mujer ofrecía dulces a un niño para besarlo y abusar de él

Derbyshire, Inglaterra.- Una mujer de 38 años fue hallada culpable de tres cargos de abuso sexual contra un niño de 12 años a quien le ofreció dulces y golosinas para que le hiciera tocamientos inapropiados.

Le imputada, Deborah Yates, fue descrita como una persona "manipuladora y engañosa" que se ganó la confianza de su víctima, quien declaró que él confiaba en ella y la veía como una "proveedora".

Siento que Debbie tomó ventaja de mí cuando tenía 12 años y no entendía mis sentimientos. Desearía no haber creído todo lo que me dijo y no haber caído en su trampa", dijo.