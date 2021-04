VIDEO: Héroe arriesga su vida para salvar la vida de un niño que cayó a las vías del tren

Maharashtra, India.- Un hombre arriesgó su vida para salvar a un niño pequeño que cayó a las vías del tren en la India. El heroico hecho quedó registrado en video por una cámara de vigilancia.

De acuerdo con medios locales, el niño de 6 años caminaba tomado de la mano de su madre -una mujer ciega- cuando resbaló y cayó a las vías.

Cuando su madre nota la situación, sacude sus manos de lado a lado para tratar de sentir a su hijo y auxiliarlo. Sin embargo, la desesperación y el nerviosismo hacen que no pueda actuar rápidamente.

Después aparece un tren en la imagen. La unidad se aproxima rápidamente a la estación mientras el menor lucha desesperadamente para subirse a la plataforma para no ser arrollado.

En ese momento, aparece un trabajador del metro corriendo para salvar al niño. A escasos centímetros de distancia del tren, el hombre alcanza a llegar para subir al menor a la plataforma.

Vi el tren dirigiéndose a él. Me saltó el pensamiento de que tenía que salvarle la vida y comencé a correr a él. En segundos me asusté y pensé en retroceder, incluso reduje la velocidad y traté de alejarme de las vías, pero no podía verlo morir y corrí de nuevo", relató el héroe identificado como Shelke, de 30 años.