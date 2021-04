Terror en Capitolio de EU: Tras abatir al agresor, confirman muerte de un policía atropellado

Washington, Estados Unidos.- Este viernes 2 de abril se reportó que a las fueras del Capitolio en Estados Unidos, un hombre atropelló a dos policías, lo que de inmediato desató una balacera en el sitio. El saldo de este atroz evento es de dos fallecidos: el atacante y un policía.

Lo que al principio se creía que era un ataque directo al Capitolio, en realidad fue un trágico evento en el que un hombre atropelló a dos elementos de la policía.

Luego de que intentaran detenerlo, el sujeto bajó del vehículo con un cuchillo en mano y una actitud amenazante. Ante esto, las autoridades levantaron fuego contra el atacante, lo que terminó hiriéndolo.

De inmediato, las autoridades trasladaron a las víctimas y al atacante al hospital. Sin embargo, se informó que a los pocos minutos, el hombre que atropelló a los oficiales había fallecido y que horas más tarde, el oficial herido también había perdido la vida.

Aunque esta información fue confirmada por la jefa interina de la Policía del Capitolio, Yogananda Pittman, aún no se ha revelado el nombre de la víctima ni del agresor fallecido por una bala.

Asimismo, el jefe de la Policía Metropolitana de Washington, Rober Contee confirmó que este evento no se considera un ataque terrorista:

El ataque fatal no se considera un acto terrorista y no parece haber una amenaza. De igual forma, el sospechoso no parecía haber estado apuntando a ningún legislador ni parece ser alguien con quien la policía esté familiarizada", dijo Contee.