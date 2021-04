Eliza Rose Watson pasó de vivir en las calles a ganas millones de euros en OnlyFans

Londres, Inglaterra.- Eliza Rose Watson pasó de vivir en las calles y tener que robarle a su madre para sobrevivir a conseguir una fortuna de millones de euros en pocos años gracias a OnlyFans.

A finales de 2019, Eliza dejó su trabajo como maestra para dedicarse al sitio para adultos tras pasar años peleando contra adicciones por alcohol y drogas que le causaron muchos problemas.

Tras graduarse de la carrera de psicología en 2016, la modelo alternaba su vida con trabajos de modelaje y constantes fiestas en las que abusaba de sustancias estupefacientes.

Eliza recuerda que de los 23 a los 27 años vivió una época difícil debido a sus adicciones. A menudo, decía que "mentía, engañaba y robaba" para continuar con su estilo de vida.

Hubo tiempos en los que si me pagaban para un empleo por anticipado, lo que hacía era no presentarme, decir que estaba enferma y después no volver a hablar con ellos", refirió.