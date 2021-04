FUERTE VIDEO: Atacan con ácido a estudiante de medicina de 21 años; quedó ciega y desfigurada

Nueva York, Estados Unidos.- Nafiah Ikram, una estudiante universitaria de medicina de tan solo 21 años de edad fue bañada en ácido afuera de su casa, dejándola ciega y desfigurada.

El brutal ataque, que se cree fue premeditado, ocurrió en marzo en su casa ubicada en Long Island. Cámaras de vigilancia captaron en video el momento en el que la noche del 17 de marzo del 2021, un sujeto corre hacia ella y le arroja el ácido.

La joven se iba bajando del auto junto a su madre cuando fue sorprendida por el agresor, de quien aún se desconoce su identidad.

Sentí que mi casa estaba en llamas, no podía respirar (...) Fue peor que una experiencia de muerte . Estaba en la ambulancia y sentía que me arrancaban el pecho del alma. Estaba en un profundo dolor", dijo la víctima a medios locales.

Advertencia: Imágenes fuertes

Mientras que doctores no saben si Ikram recuperará la vista alguna vez, investigadores indagan para determinar quién podría haberle hecho eso a la víctima. La joven cree que fue un ataque directo, pero aseguró no tener idea de quién sería el sujeto que la agredió.

Eso me pregunto todos los días. No tiene sentido. Me gusta pensar que soy una persona muy extrovertida y amigable. Me quedo pensando, ¿qué podría haber dicho o hecho a alguien para que quisieran hacerme daño de esta manera?".