¡Tragedia! Padre de familia salta al vacío con su hija de 9 meses en brazos

El hombre saltó desde un puente conocido como 'Muro Susurrante'. Foto: New York Post

Melbourne, Australia.- Un hombre identificado como Henry Shepherdson de 38 años de edad atentó contra su vida al arrojarse desde un puente conocido como 'Muro Susurrante', sin embargo, el sujeto no solo cometió suicidio, sino que durante el acto, se encintaría cargando a su hija de nueve meses de edad llamada Kobi, quien también perdió la vida.

Los hechos ocurrieron este miércoles 21 de abril cerca de las 16:30 horas (tiempo local) en Valle de Barossa, ubicada al sur de Australia y, de acuerdo con la policía local, testigos alertaron a los uniformados al notar la presencia del occiso quien ya había rebasado el límite permitido.

Sin embargo, al llegar allegar ambos ya no se encontraban en el sitio señalado, por lo que los cuerpos de emergencia se percataron que el hombre ya había saltado como un acto de suicidio.

Shepherdson fue declarado muerto mientras que la pequeña Kobi se anunció como inconsciente, por lo que recibió los primeros auxilios de inmediato. No obstante, los esfuerzos fueron en vano pues tiempo después murió.

Kobi Shepherdson

Luego de investigar al occiso, la policía local confirmó que existía un caso de violencia doméstica entre los padres de Kobi, no obstante, todavía se investigan las razones que tuvo el hombre para atentar contra su vida y la de su hija.

"Toda relación es algo complejo, particularmente cuando también hay violencia doméstica involucrada en la relación. Y aunque no tengo la libertad de discutir los detalles de esta situación en particular, eso ciertamente formará parte de nuestra investigación sobre lo que estaba sucediendo en la relación y, obviamente, lo que se hizo antes de este incidente en particular", destacó Ian Parrott, asistente del comisionado de la Policía.

En tanto, la madre de la menor de edad publicó en su cuenta de Facebook una serie de fotografías de la pequeña, al tiempo que pidió a la opinión pública y a los medios de comunicación darle "privacidad en este momento tan doloroso".

Fuente: New York Post