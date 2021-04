Bella Kilmartin, la joven con una extraña condición que la hace quedarse dormida si se ríe

Birmingham, Inglaterra.- Cuando era una adolescente, Bella Kilmartin descubrió que padecía un extraña condición que la hacía quedarse dormida sin mayor advertencia.

La joven de ahora 24 años fue diagnosticada con el desorden crónico del sueño llamado narcolepsia, el cual está ligado a un caso de cataplexia, una debilidad muscular que se dispara por emociones fuertes, en el caso de Bella es la risa.

Mientras intenta llevar una vida normal, debe tomar siestas durante su jornada laboral para mantenerse como una persona normal. Sin embargo, su situación puede llegar a ser peligrosa en algunas situaciones.

En una ocasión durante vacaciones, Bella recordó que estaba nadando cuando sintió un cosquilleo mientras estaba en la piscina y terminó quedándose dormida. La situación que provoca que se ahogara.

Es más cuando es algo que no esperaba que fuera gracioso. Es más que un ligero cosquilleo. Pasa de repente cuando no estaba esperando empezar a reír. Pierdo el control de todos mis músculos", dijo.

En cuanto un ataque comienza, Bella siente como sus rodillas se debilitan y su cabeza se pone pesada. Aunque esté consciente y alerta, simplemente no puede mover el cuerpo.

No puedo controlar cuándo pasara, por lo que puede ser algo escalofriante. No me importa si pasa en algún lugar seguro, como cuando estoy sentado. Pero si estoy en un lugar inseguro, es terrorífico", dijo.