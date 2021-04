Black Lives Matter: Suspenden a policía de Virginia por arrestar sin motivo a un hombre

Virginia, Estados Unidos.- El oficial de policía identificado como Charles Hewitt fue suspendido luego de difundirse el momento en que arrestó a la fuerza a un hombre afroamericano a quien terminó por sacar de su vehículo usando una llave.

Aunque los hechos ocurrieron en 2019, el video ha cobrado relevancia debido a los recientes sucesos que involucran a elementos policiales con personas afroamericanas.

En el clip captado por el agredido identificado como Thompson, de 29 años de edad, se aprecia cómo en repetidas ocasiones el policía lo insulta y le repite: "Te van a dar un cuchillo por el cu…".

Aunque no se conocen las razones por las cuales Thompson fue detenido, en el video se escucha decir en repetidas ocasiones: "Suélteme señor, me está haciendo daño", no obstante, el uniformado hace caso omiso y termina por sacar a la fuerza al hombre.

Tras ser arrestado, el oficial se declaró culpable por el delito de obstrucción a la justicia, al tiempo que tiene que pagar al agredido una multa por 20 mil dólares, cifra fijada durante este mes, según afirma el abogado de Thompson.

Pensó que se merecía, y recibió, una compensación monetaria. Y aunque el oficial no admitió haber cometido ningún delito, el Sr. Thompson se siente alentado de que el policía Hewitt ya no esté en la calle y cree que Virginia está más segura", destacó la defensa de Thompson.

Fuente: NY Post