"Lo apuñalaron": Abuela ve cómo asesinan a su nieto con un tenedor; gritaba y nadie la ayudó

Grimsby, Inglaterra.- Una anciana contó cómo su nieto fue asesinado a pocos metros de la puerta de su casa con un tenedor de jardín en un ataque matutino.

Los vecinos fueron alertados por gritos espeluznantes cuando el padre de tres hijos, Stephen Bellamy, fue apuñalado hasta la muerte. La pensionada Ann Barber, de 79 años, miró hacia afuera para ver la escena sin saber que la víctima era su ser querido.

El hombre de 35 años acababa de conseguir un nuevo trabajo como trabajador nocturno en los muelles de Grimsby y esperaba un futuro brillante con su nueva novia Lacey Penketh, dijo su abuela.

Stephen, que vivía a la vuelta de la esquina de su amada abuela, estaba a menos de 18 metros de su casa adosada en Rutland Street, Grimsby, cuando fue atacado. Una mujer, que vive enfrente, dijo: "Escuché lo que estaba pasando pero no salí porque tengo un pequeño.

"Tengo un hijo de cuatro años y estaba haciendo la ropa de cama cuando escuché a una mujer gritar 'Lo han apuñalado'. Un hombre dijo '¿Dónde está?' Ella dijo 'Está ahí abajo'. Creo que el hombre que gritaba era un amigo suyo ".

Gran Ann dijo: "Él era mi nieto y estoy muy enojada.Era un chico tranquilo. Era feliz, afortunado y un chico encantador. Tuvo tres hijos, pero se separó de su expareja".

Nacida en el cercano centro turístico de Cleethorpes, su nieto se acababa de mudar a una casa en el área de Grimsby, pero no había estado allí por mucho tiempo y ella no sabía la dirección. Ella continuó: "No sé si vendría a visitarme pero lo encontraron en la esquina de mi casa".

