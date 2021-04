Viaje de pesadilla: Madre desapareció y acabó muerta; exconvicto la violó, estranguló y enterró

Moscú, Rusia.- Una mujer fue violada y asesinada por un exconvicto luego de que ella lo llevara a su destino al encontrarlo en una aplicación para compartir viajes.

Irina Akhmatova de 29 años fue encontrada enterrada en un bosque luego de ser estrangulada por un exsoldado de fuerzas especiales llamado Vitaly Chikirev de 42 años.

Chikirev, quien fue encarcelado previamente por una brutal agresión sexual, usó un perfil falso en la aplicación para compartir viajes llamada BlaBlaCar, en donde engañó a la mujer para llevarlo al sur de Moscú.

La mujer llevaba una semana desaparecida cuando Chikirev, padre de cuatro niños, fue detenido y luego confesó haberla asesinado. Durante la investigación, admitió haber matado a dos personas más, incluida una mujer en el 2010, pero los nombres y circunstancias de los crímenes no han sido difundidos.

La víctima, una ejecutiva de un restaurante de comida rápida, usaba seguido la app para no manejar sola durante largos viajes. Era madre de una niña de 8 años y estaba casada.

La app cooperó con la Policía y se puso en contacto con el esposo de la víctima, quien ahora tiene bajo su cuidado a la hija de ambos.

El plan inicial del asesino era robarle y luego vender su automóvil, un Audi 4, además de también robarle dinero y joyas. Eventualmente, abandonó el automóvil y se llevó solo 100 euros de su bolsa cuando se dio cuenta que había una intensa búsqueda para ubicar a la víctima.

El auto fue encontrado cubierto de nieve en el estacionamiento de un supermercado, 273 kilómetros en la dirección opuesta. Según reportes, el sujeto hizo varios perfiles falsos, tanto de hombres como mujeres, en la app, tratando de que lo llevaran para luego robarle a los conductores.

El sospechoso tenía convicciones previas por violación y agresión armada y había sido ordenado que pagara multas y compensaciones de un total de casi 10 mil euros.

Chikirev era un soldado que peleó en Chechenia y que había servido tiempo tras las rejas por violación y robo. El hombre de 42 años tuvo cuatro hijos con tres mujeres diferentes y publicó un escalofriante mensaje en redes sociales poco antes del asesinato.

El sujeto escribió que buscaba "una esposa nueva con un buen ingreso y que tuviera de 18 a 27 años de edad".

Que mida al menos 170 cm, talla de busto no menor a una copa B y que cuide su apariencia", escribió.

No fumo o bebo alcohol. Sé cómo inspirar a una mujer a ganar dinero. Me estoy preparando para el matrimonio. Prometo amor, sexo, cuidado, comodidad e inspiración. Lo que quiero de ti es solo mantener a una familia".

El sujeto agregó que no estaba interesado en respuestas de mujeres que eran "pobres, viven con su madre, no tienen su propio departamento, son gordas o viejas, no pueden encontrar un hombre, una feminista o lesbiana".

Una amiga del hombre aseguró que era un "buen hombre" y se negó a aceptar que es un asesino.

Fuente: The Sun