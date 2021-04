Covid-19: Estudios de la OPS revelan que mujeres con estas características son más vulnerables

Brasil.- Debido a la rápida propagación del Covid-19 no se sabía cuáles eran las principales características de los contagiados por el virus, pero fue hasta mediados del año 2020 que comenzaron a realizarse los primeros estudios y a obtener mayor información y medidas de prevención.

De acuerdo con estudios realizados por el Consejo Federal de Medicina (OPS, por sus siglas en portugués) de Brasil demostraron que la tasa de letalidad entre mujeres embarazadas y que acababan de dar a luz era del 12.7 por ciento.

El estudio también reveló la relación entre las muertes y el fracaso en el sistema de salud, ya que el 15 por ciento de esas mujeres no recibieron asistencia respiratoria, el 28 por ciento no tuvieron acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y el 36 por ciento no fueron intubadas ni recibieron ventilación mecánica.

Otro estudio realizado a finales del año 2020, mostró que el racismo estructural aumentaba los riesgos en mujeres, ya que arrojaba como resultado que las mujeres de color embarazadas y que acababan de dar a luz tenían un riesgo de muerte por Covid-19 de dos veces mayor que el de mujeres de tez blanca.

Se estima que tan solo el año pasado en Brasil se contabilizó la muerte de más de 500 mujeres con las características anteriormente mencionadas desde que se obtuvieron los datos de los estudios realizados y de acuerdo con los informes de la Organización Panamericana de la Salud se prevé que esta cifra se duplique este año.

Fuente: Twitter @elpais_america