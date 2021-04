De terror: Un hombre abusaba de su hija de 5 años; un vecino lo sorprendió en el acto

La Plata, Argentina.- La Policía de la ciudad de La Plata atendió una llamada de emergencia en la que reportaban una violación hacia una menor de edad, perpetuada por un hombre de 51 años.

Gracias a la intervención de otro individuo, la pequeña de cinco años quedó al resguardo del Gabinete de Abuso de La Plata, mientras que el abusador enfrentará cargos de abuso sexual agravado.

Los hechos se desencadenaron luego de que un residente se dirigiera a la casa vecina para dialogar. Cuando llegó, descubrió al sujeto sin pantalones, mientras forzaba a su hija a mantener relaciones íntimas con él.

Al verse descubierto, el acusado intentó escapar, aunque no tuvo éxito. Varios testigos concordaron ante las autoridades que sospechaban que algo no estaba bien con la víctima, pues "aún no habla y tiene serios problemas de entendimiento".

Fuente: Crónica