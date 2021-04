Abandonan a niño en la frontera: "Me pueden robar o secuestrar, tengo miedo", dice en VIDEO

Estados Unidos.- En redes sociales circula el video de un niño migrante que fue encontrado caminando solo por la frontera entre México y Estados Unidos, quien asegura haber sido abandonado por el grupo con el que viajaban razón por la cual tiene miedo a ser robado.

El video fue subido a Facebook por Mario Guevara, automovilista y reportero que se percató de la presencia del niño mientras circulaba por la frontera, por lo que al verlo solo no dudó en acercarse a él para poder auxiliarlo.

El niño, de quien hasta el momento se desconoce identidad o nacionalidad, en apariencia parece tener 10 años, incluso, al ser cuestionado, no dice si viajaba en compañía de sus padres o de su familia en general.

¿Me puede ayudar? Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están (…) Yo vengo porque no sé por dónde me voy a ir, también me pueden robar, secuestrar o algo, tengo miedo", expresa el menor.