¡Macabro hallazgo! Detectan una nueva variante 'doble mutante' de Covid-19 en California

California, Estados Unidos.- La nueva variante del Covid-19 conocida como 'doble mutante' originaria en India fue detectada recientemente en Estados Unidos, precisamente en el estado de California, dicha cepa ha levantado la guardia de la comunidad científica, pues se cree que puede ser aún más infecciosa que las conocidas hasta ahora.

De acuerdo con datos del New York Post, el laboratorio que ha estudiado más esta nueva cepa es el de Virología Clínica de Stanford, el cual fue el primero en identificarla en India y hasta el momento ha informado que esta variante resalta al ser 'doble mutante', lo que significa que esta conformada de dos mutaciones del nuevo coronavirus, lo que beneficia que la enfermedad logre adherirse a las células.

Créditos: New York Times

Aunque aún no se demuestra si esta cepa tiene un mayor nivel de contagio, la comunidad científica no descarta este hecho, según palabras del doctor Peter Chin-Hong, experto de la Universidad de California, San Francisco, tiene sentido que esta variante sea más transmisible ya que dos mutaciones se encuentran actuando en al mismo receptor, sin embargo esto aún se ignora ya que no se han realizado los estudios adecuados.

De acuerdo con datos de The Sun, India se ha convertido en el tercer país más afectado en el ranking mundial del Covid-19, solo se encuentra por debajo de Estados Unidos y Brasil. A medida que la variante 'doble mutante' ha avanzado, el número de muertos ha incrementado a 165 mil 132, el país llegó a esta cantidad de decesos tan solo 15 días después de que se diera la noticia del descubrimiento de esta nueva cepa.

Fuentes: New York Post, The Sun Irish