Mujeres enloquecen al perdir comida en McDonald's y ser rechazadas; el VIDEO se viraliza en TikTok

Liverpool, Inglaterra.- Un incidente ocurrió en un autoservicio de McDonald's cuando unas mujeres 'enloquecieron' con los empleados al querer pedir a través del drive-thru.

La única forma en la que las personas pueden hacer uso de ese servicio es con un automóvil o motocicleta, por lo que si van con bicicleta o a pie, no se les puede dar el servicio.

Unas jóvenes intentaron hacer todo lo posible para comprar deliciosas papas fritas y nuggets, solo para ser rechazadas. Pero la respuesta "severa" de un trabajador de McDonald's causó sensación.

Sin dejar lugar a dudas, el trabajador prepara la escena a los pocos segundos de que una de las mujeres se acercan al intercomunicador. Uno de los trabajadores les dijo con severidad: "Por supuesto que no, no puedo aceptar su pedido. Por supuesto que no", y las mujeres se pusieron histéricas.

El video del divertido momento se ha visto más de 650 mil veces desde que se compartió en TikTok. Mucha gente quedó impresionada por la rápida respuesta de la mujer.

Fuente: Mirror