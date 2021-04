VIDEO: Momento exacto en que una ambulancia choca con un auto conducido por un 'abuelito'

Una cámara de seguridad captó el momento exacto del choque . Foto: The Sun

Glasgow, Inglaterra.- En redes sociales circulan imágenes del momento exacto en que una ambulancia de impacta contra un vehículo que era conducido por un hombre de 90 años de edad, por lo que lo aparatoso del accidente de ha hecho viral.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 3 de abril en Springburn Road al rededor de las 9:30 de l amáñala (tiempo local) y hasta este lunes las imágenes salieron a la luz debido a que el choque fue captado por las cámaras de seguridad que se encontraban cerca.

En el clip de aprecia cómo es que la ambulancia, a pesar de no ir a toda velocidad, no pudo evitar impactarse por el vehículo particular que, de manera precipitada, da una vuelta en 'U' con la intención de poder llegar a la gasolinera que tenía a la derecha.

Tras percatarse del movimiento brusco del conductor de la tercera edad, el chofer de la ambulancia trata de esquivarlo, sin embargo, el vehículo se impacta contra un poste de luz y eso provoca que la ambulancia se impacte también.

Ambulance crash in Glasgow yesterday pic.twitter.com/syuBqliypn — Farhan (@FarhanAJK) April 4, 2021

Tras los hechos, el hombre de 90 años fue denunciado ante el Procurador Fiscal debido al accidente provocado, mientras que se reporta que ambos conductores no sufrieron mayores lesiones.

Fuente: The Sun