Extorsión por Facebook orilla a Riley a suicidarse; amenazaron con publicar fotos íntimas

Nueva York, Estados Unidos.- Riley Basford, de 15 años, se quitó la vida tras ser chantajeado por 3 mil 500 dólares o, de lo contrario, publicarían fotos íntimas que lo engañaron para que compartiera por Facebook.

La familia del adolescente dijo que Riley fue "bombardeado" con una extorsión en Internet para que diera el dinero. No obstante, ante la imposibilidad de conseguir el dinero, decidió acabar con su vida en su hogar en Potsdam, Nueva York.

No me iré a la tumba sin honrar a Riley cada día de mi vida porque él no quiso hacerlo", lamentó la madre del menor, Mary Rodee.