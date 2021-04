Terrible: Mujer ve morir aplastado por asiento de cine a su esposo; trató de agarar sus celular

Birmingham , Inglaterra.- Vue ha admitido infracciones de salud y seguridad después de que un padre joven murió aplastado por un asiento de cine reclinable.

Ateeq Rafiq, de 24 años, murió después del extraño accidente que involucró una silla electrónica en Star City en Birmingham en marzo de 2018.

Vue Entertainment Ltd admitió ayer en el Tribunal de la Corona de Birmingham no haber garantizado la seguridad de Rafiq, informó el Birmingham Mail .

La empresa se declaró culpable de no garantizar que las personas no estuvieran expuestas a riesgos para su salud y seguridad y de no realizar una evaluación de riesgos adecuada y segura en relación con el uso de asientos de cine eléctricos. La sentencia se aplazó hasta el 20 de julio.

Rafiq fue aplastado mientras intentaba buscar sus llaves y teléfono debajo de su asiento Gold Class el 9 de marzo. El asiento reclinable tenía un reposapiés que estaba levantado, pero cuando miró debajo del asiento, el reposapiés cayó sobre él.

Su esposa Ayesha Sardar trató desesperadamente de levantarlo y alertó al personal, según se había escuchado anteriormente. Los trabajadores del cine intentaron durante 15 minutos liberar a Rafiq del asiento, pero los botones que accionaban el reposapiés no funcionaban.

Finalmente llegaron los paramédicos y Rafiq fue trasladado de urgencia al Hospital Heartlands. Murió el 16 de marzo por falta de oxígeno en el cerebro.

Fuente: The Sun