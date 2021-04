Familia echada de un vuelo porque su hijo no quiso usar cubrebocas viajará en avión privado

Colorado, Estados Unidos.- Una familia que fue echada de un vuelo porque su hijo de 2 años no quería portar el cubrebocas recibió apoyo de un amigo que los llevará a su destino en su avión.

La mala experiencia de vuelo fue revelada a través de un video de 18 minutos publicado Facebook por el padre de familia, Erik Harvey.

En el clip titulado "Kicked off the plane. *Not an April Fool's Joke", el hombre explica que él, su esposa Michelle y su hijo Jackson fueron sacados de un avión de Southwest.

La razón para que no pudieran continuar viajar desde Denver, Colorado a Austin, Texas, se debió a que el pequeño no soportó tener puesta la mascarilla.

"Practiqué con él por lo menos dos o tres veces al día cuando estábamos en casa y todo el tiempo él arrojaba el cubrebocas, pero pensé que la compañía colaboraría con nosotros en el avión porque él tiene 2 años", dijo Michelle.

Kicked off the plane. *Not an April Foolu2019s joke. Posted by Erik Harvey on Thursday, April 1, 2021

Erik explicó que todo iba bien hasta que subieron al avión. Antes de despegar, Jackson se quitó el cubrebocas y se negó a volver a usarlo. En ese momento una auxiliar de vuelo se acercó.

La mujer dijo que, por disposición oficial, el menor debía ponerse la mascarilla o tendrían que sacarlos del vuelo. Ante la imposibilidad para acatar la orden, la familia fue echada.

Sin embargo, la historia dio un giro cuando un viejo amigo de la pareja vio el video por Facebook y decidió ofrecerles llevarlos a Texas en su avión privado.

Fuente: Daily Mail