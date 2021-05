FUERTE VIDEO: ¡Brutal venganza! Quema vivos a su ex y su nuevo novio en plena vía pública

Tailandia.- Un hombre quiso cobrar venganza contra su exesposa y prendió fuego a su camioneta en plena vía pública mientras ella dormía dentro con su nueva pareja, según fuentes.

El impactante video captado por las cámaras de seguridad muestran al sujeto huyendo del lugar luego de lanzar una bomba molotov al vehículo estacionado.

El agresor, identificado como Niwat Chankaew presuntamente siguió el auto de su ex a una estación de gasolina y estalló en furia al verla con otro hombre.

Niwat luego regresó a casa, hizo una bomba casera y volvió para lanzarla a su ex y al otro sujeto, quienes estaban durmiendo dentro de la unidad.

El terrorífico video muestra cómo las llamas rápidamente envuelven la camioneta mientras se puede ver a un hombre con camiseta roja huyendo del lugar.

La mujer, Pattarapond Kongsidee de 26 años logró salvarse solo con quemaduras menores. También su nueva pareja. Le dijo a la Policía que habían parado en la gasolinera para descansar mientras viajaban para entregar fruta con su nuevo novio cuando el incidente ocurrió.

"Él era mi exesposo. Tenemos solo un niño juntos pero tuve que dejarlo luego de descubrir que estaba vendiendo drogas. Estaba impactada. Traté de mantener una buena relación con él y pensé que habíamos llegado a un acuerdo. Estoy confundida sobre por qué lo hizo", declaró la víctima.

"Nosotros cubrimos la cuenta de reparaciones de casi 6 mil dólares. También perdimos las sandías que se supone entregaríamos, las cuales nos costaron otros mil 500 dólares".

El sujeto presuntamente confesó que incendió el auto de su ex porque estaba "devastado" por la ruptura y dijo que ella le debía dinero. Le dijo a medios locales que no se estaba escondiendo de la Policía y estaba esperando a que lo arrestaran.

Mi corazón estaba roto aún. Le dije que no viniera hasta que me sintiera mejor. Tomó todo de mí y ahora se lo está dando a otra persona. Estoy listo para ser encarcelado pero me necesita pagar lo que me debe para que sea justo".