Presentadora de noticias dice que "aprendió la lección"; la hallaron desnuda y alcoholizada

Nevada, Estados Unidos.- Después de que la Policía de Las Vegas hallara a la presentadora de noticias Feven Kiflegiorgis desnuda y alcoholizada en su vehículo, la mujer reapareció a cuadro para ofrecer una disculpa.

La mujer, conocida popularmente como Feven Kay, dijo que aprendió de la falta que cometió y está avanzando para continuar con su vida.

Muchos de ustedes habrán notado que no he estado al aire desde hace semanas. Mientras avanzo, quiero hacerles saber que he aprendido de esto y continuaré aprendiendo", dijo en una emisión por Fox 5.