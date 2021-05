Agresión en boda: Ebrio abusa de mujer en un hotel; su esposa Sarah estaba junto a él

Tetbury, Inglaterra.- Un consultor de reclutamiento agredió sexualmente a una mujer que dormía junto a él en la cama después de una boda, mientras que su esposa dormía del otro lado .

Joe Holtham, de 32 años, compartía habitación con su esposa Sarah y otras tres personas en el Hotel Hunters Hall cerca de Tetbury, porque una de las parejas no pudo encontrar la llave de su habitación.

El consultor se acostó con su esposa a su derecha, otra mujer a su izquierda y una tercera mujer al otro lado. La pareja de la tercera mujer estaba durmiendo en el suelo, le dijeron a la Corte Gloucester Crown.

Holtham negó haber tocado a la mujer a su lado mientras dormía, insistiendo en que solo la tocó cuando le puso la mano en el trasero pensando que era su esposa, sin embargo, un jurado lo declaró culpable de agredir a la mujer.

La mujer salió del hotel sin desayunar después de recuperar la llave de su habitación y luego fue a la casa de su madre y le contó lo que había sucedido, dijo Hall: "Le dijo a su madre que Joe Holtham la había agredido sexualmente".

Posteriormente, al regresar a su casa en Londres, la presunta víctima acudió con un amigo a la comisaría de BishopsGate en Londres, donde la mujer denunció el incidente.

Durante una entrevista con la Policía de Gloucestershire, Holtham mencionó que pudo haber puesto accidentalmente su mano en el la parte trasera de la mujer, pero eso habría sido porque estaba acostumbrado a que su esposa durmiera de ese lado.

En un momento, trató de despertarla y se movía mucho en la cama y decía que estaba "muy caliente". Cuando ella salió de la habitación del hotel, él le envió un mensaje de texto diciendo "¿Te importaría charlar cuando tengamos un momento para nosotros? Lo siento".

Ella dijo que recibió otros dos mensajes de texto de él preguntándole si estaba bien y por qué lo estaba ignorando y también trató de llamarla una vez.

Al dar pruebas, Holtham le dijo al jurado que dirige su propio negocio de contratación de ejecutivos. "No sé cuánto tiempo lo hice, pero de hecho me detuve cuando me di cuenta de quién era. Pensé que era Sarah. Se lo conté a mi esposa por la mañana y le envié un mensaje de texto pidiéndole perdón".

Añadió que el toque de fondo había ocurrido cuando "estaba borracho y estaba oscuro".

Fuente: The Sun