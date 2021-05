¡Insólito! Perro chihuahua podría ser condenado a pena de muerte; juicio continúa

Reino Unido.- Los procesos legales pueden ser muy complicados y largos, pues las autoridades deben desahogar pruebas y deslindar responsabilidades, sin embargo, un juicio involucra a un perro chihuahua dentro de un delito que podría causarle la muerte.

'Buddy' es el nombre del can en cuestión y de acuerdo con los dueños de este 'perrito', acudió a saludar a una mujer identificada como Louise Elliff de 49 los quien se dedica a la venta de productos de belleza por catálogo y aunque todo iba normal, el can terminó por corretearla y morderla en repetidas ocasiones.

El perro salió corriendo y siguió mordiéndome las piernas. El perro me perseguía, me mordía las piernas y me hacía sangrar", destacó la afectada.