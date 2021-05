Macabro hallazgo: Cadáver de niño de 4 años es tirado en la calle; lo asesinaron a sangre fría

Dallas, Estados Unidos.- Un hombre fue arrestado por el aparente asesinato de un niño que fue encontrado muerto en medio de una calle de Dallas, dijeron las autoridades.

El niño de 4 años, cuyo nombre no ha sido revelado, fue descubierto con “múltiples heridas” el sábado temprano en el vecindario de Mountain Creek en el suroeste de Dallas, informó la estación de noticias WFAA .

La vecina Antwainese Square dijo que tropezó con el cuerpo mientras salía a caminar alrededor de las 6:45 horas. "Estoy un poco traumatizada. Tengo un poco de miedo, no sé qué le pasó. Ver eso, caminar sobre él ... no me siento segura en absoluto ".

El portavoz de la Policía de Dallas, Albert Martínez, dijo que el niño murió de manera violenta y que "un arma afilada" parecía haber estado involucrada en el episodio fatal, informó el Dallas News .

La policía mencionó que están tratando el caso como una investigación de asesinato. "El incidente está siendo investigado como un asesinato, y la investigación está activa y en curso".

Alrededor de las 22:00 horas, las autiridades anunciaron que un hombre había sido arrestado en relación con el asesinato: "A través del arduo trabajo de los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Dallas, este criminal fue llevado ante la justicia y no hubiera sido posible sin el Equipo de Respuesta de Evidencia del FBI de Dallas y la asistencia del público".

La identidad aún no ha sido revelada, pero se espera que la Policía revele los hallazgos sobre el terrible asesinato de un menor de edad.

Fuente: Dallas News