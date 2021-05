Trágico desenlace: Niña de 4 años muere tras dispararse por accidente con una pistola

Arizona, Estados Unidos.- Autoridades forenses de Arizona investigan la muerte de una niña de 4 años de edad que, presuntamente, se disparó por accidente un arma de fuego.

De acuerdo con medios locales, un familiar de la pequeña llamó al 911 para reportar que la menor se había disparado accidentalmente en la habitación de un departamento de Tempe.

Para cuando llegaron las autoridades al lugar del incidente, la niña ya no tenía signos vitales. Sin más que hacer por ella, la declararon muerta en el lugar.

Tras el hallazgo, patrullas de la Policía de Arizona se trasladaron para acordonar la zona mientras elementos de Servicios Forenses comenzaban la investigación pertinente.

Autoridades locales no han brindado más información sobre el caso. No se ha brindado información personal de la menor o su familia ni se ha precisado si el hecho fue un accidente o no.

Fuente: ABC