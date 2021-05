Maestra explota contra alumno sin cubrebocas: "¡No me importa si estás vacunado, idiota!"

Wisconsin, Estados Unidos.- "¡No me importa si estás vacunado, pequeño idiota!", es así como inicia un breve, pero fuerte video en el que una maestra ofende a un estudiante de su clase por no usar cubrebocas.

El hecho, según reportan medios locales, ocurrió en una secundaria de Poynette, Wisconsin. Lo primero en escucharse es el grito de la docente a manera de reproche por que su alumno no lleva mascarilla.

¡Yo no me quiero enfermar y morir! Hay otra gente a la que puedes infectar aún si estás vacunado. No eres una persona especial aquí, deberías oír lo que todos dicen de ti", refiere.