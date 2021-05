Tragedia: Joven madre fallece por Covid-19 tras dar a luz; no pudo conocer a su bebé

Mendoza, Argentina.- Apenas unos días después de dar a luz a su tercer hijo, Brenda Nicole Sosa contrajo Covid-19 y no pudo conocer a su bebé. Días después, perdió la vida debido a complicaciones por el virus.

Con tan solo 24 años, la joven madre murió al poco tiempo de tener a su bebé y tras sufrir pasar varios días internada en un hospital. Sus otros dos niños tienen 5 y 7 años de edad.

Brenda, quien estaría a punto de cumplir 25 años de edad, falleció por Covid en un hospital de la ciudad de San Martín, en Mendoza, Argentina.

Podes no creer en el virus y en la pandemia. Podes decir que es un invento, que esto no existe y descalificar al sistema de Salud, médicos, científicos. Lo que no podes negar es la cantidad de gente joven que está muriendo y el esfuerzo de miles de personas que trabajan en hospitales", escribió uno de sus contactos.