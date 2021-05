Golpean a madre con su bebé en brazos por amamantarlo en público: "¿No tienes vergüenza?"

Gironde, Francia.- La lactancia materna debería ser un tema normalizado, ya que es un proceso natural, pero por desgracia sigue siendo tabú para algunas personas y por ello, algunas madres se sienten criticadas, o bien, reciben insultos y amenazas. Tal es el caso de Maÿlis, quien recibió una bofetada por el simple hecho de alimentar a su bebé.

El lastimoso hecho tuvo lugar en Burdeos, Gironde, donde esperaba en la fila para recoger un paquete. De pronto, su hijo Nino inició en llanto en señal de hambre, por lo que se dispuso a satisfacer su necesidad. En este sentido, es importante apuntar que ninguna Ley en Francia coarta la libertad materna de amamantar a sus pequeños en espacios públicos.

Me puse ropa adecuada, que se abre por los lados, para intentar darle el pecho con discreción, y allí además, como había gente, me escondí con mi chaqueta".

Al ver la escena, una señora le reclamó con gritos a Maÿlis, incluso mencionó que había decidido deliberadamente darle de comer a su bebé para que así todos la vieran, a modo de espectáculo. Por si fuera poco, la inconforme le propinó un fuerte golpe en la mejilla.

Pese a lo absurda y violenta actitud de la agresora, ninguno de los testigos apoyó a la joven mamá. Se limitaron a ignorar lo sucedido. Minutos después, Maÿlis acudió con un policía a denunciar el ataque, pero la respuesta que le dieron la dejó atónita.

Me preguntó que cuánto pecho se me veía y yo le contesté que prácticamente nada. Entonces, amablemente me hizo entender que también era culpa mía, que lo tenía un poco buscado".